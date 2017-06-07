الحرة نيوز –

حذر النائب العام في دولة الامارات العربية المتحدة المستشار حمد سيف الشامسي من اظهار تعاطف مع دولة قطر على وسائل التواصل الاجتماعي، ملوحا بعقوبة السجن وبفرض غرامة مالية على المخالفين.

ونشرت صفحة اخبارية تابعة للمجلس الوطني للاعلام ووسائل اعلام اماراتية بيان النائب العام.

وجاء في البيان ان النائب العام “يحذر من اي مشاركات قولا او كتابة على مواقع التواصل الاجتماعي او اي وسيلة اخرى تحمل اي تعاطف مع دولة قطر او اعتراضا على موقف الامارات والدول الاخرى التي اتخذت مواقف حازمة ضد حكومة قطر”.

واضاف ان مخالفة هذه التحذيرات “قد تعرض صاحبها للسجن من 3 الى 155 سنة وغرامة لا تقل عن 500 الف درهم” (نحو 137 الف دولار).

واتهمت السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الاثنين قطر “بدعم الارهاب”، واتخذت سلسلة إجراءات تهدف الى عزلها، وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها. ومساء الثلاثاء، أعلنت موريتانيا بدورها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بعدما كانت جزر المالديف أقدمت على خطوة مماثلة، بينما قررت الحكومة الاردنية خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدولة الخليجية.

وتواجه قطر، الدولة الصغيرة التي أثبتت حضورها على الساحة الدولية بفضل ثرواتها الهائلة من الغاز والنفط، اتهامات متكررة بالتقاعس في مكافحة تمويل الإرهاب، لكنها تنفي هذه الاتهامات على الدوام.