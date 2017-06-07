الحرة نيوز –

أحبطت الأجهزة الأمنية، تهريب أكبر كمية من الحبوب المخدرة ضُبطت منذ بداية هذا العام في المملكة وقدرت تلك الكمية بـ ٩ مليون حبه مخدرة، وفق بيان للأمن العام .

وقال بيان الأمن العام، إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول امتلاك مجموعة من الأشخاص كميات كبيرة من الحبوب المخدرة قاموا على مدى فترات طويله بتجميعها وتخزينها من اجل تهريبها بعد ذلك لإحدى دول الجوار.

حيث تولى فور ورود تلك المعلومات فريق خاص من الإدارة التحقيق فيها وجمع المعلومات حولها لتحديد الأشخاص المتورطين ومكان إخفاء المواد المخدرة وطريقه وموعد التهريب.

وعلى اثر الجهود التحقيقية التي بذلها العاملون في الادارة من اعمال رصد ومراقبه وجمع للمعلومات تمكنوا من تحديد اليه التهريب عن طريق اخفاء تلك الكمية الضخمة في مخابىء سرية في جسم احدى مركبات الشحن.

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كما واستطاعوا تحديد موعد نقل الكمية باتجاه احد المعابر الحدودية، حيث وضعت عدد من نقاط الغلق في مختلف الطرق المتوقع سلوكها والتي تمكنت احداها من ضبط المركبة وبداخلها احد المتورطين في القضية.

واكدت ادارة العلاقات العامه والاعلام انه فور عملية الضبط اصطحبت مركبة الشحن لاداره مكافحة المخدرات من اجل تفتيشها هناك بشكل دقيق، حيث عثر على تسعة ملايين حبه مخدرة اخفيت بمخابئ سرية في ذيل مركبه الشحن وبوشر التحقيق مع المقبوض عليه والعمل جار للبحث عن اخرين تورطوا في محاولة التهريب تلك