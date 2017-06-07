الحرة نيوز –

أقدم أحد الأشخاص، الأربعاء، على سرقة كلية الصناعة التابعة لوكالة “الاونروا”، في منطقة البيادر بالعاصمة عمان .

وفي التفاصيل ، قال مصدر أمني أ ن شخصا قام بخلع شبك الحمايه العائد لمبنى الادارة في الكلية ، والدخول لمكتب المدير ، وسرقة كاميرات المراقبة ، كما سرق مبلغ من المال كان موجودا في قاصة حديدة بالكلية.

وأوضح المصدر ، أن التحقيقات والتحري كشفت ان السارق قام باخفاء كاميرات المراقبة ، خلف أحد مباني الكلية ، لكي لا يكشف أمره .

وأشار المصدر إلى ان التحقيقات كشفت قيام أحد الطلبة يبلغ من العمر 17 عاما ، بسرقة الكلية ، وبعد التحقيق معه اعترف بالجريمة وتم ضبط المسروقات .