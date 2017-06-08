الحرة نيوز –

غادر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، دبي حاملاً رداً مطابقاً لرد السعودية.

وعقد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعاً في قصر زعبيل في دبي مساء الأربعاء، مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال مسؤول إماراتي رفيع لـ”العربية”، إننا نقدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، لكن ردنا عليه كان الرد ذاته، الذي نقله له أشقاؤنا في جدة أمس الثلاثاء.

وكان أمير الكويت في زيارة سريعة الثلاثاء إلى جدة، حيث التقى الملك سلمان، وتباحثا في مستجدات المنطقة.

وبدأت مساعي وساطة تقودها الكويت تتبلور في أزمة قطع العلاقات مع قطر.

والاثنين أعلنت 7 دول، على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر، جراء ما اعتبرته “دعمها لمجموعات متطرفة وسعيها إلى شق الصفوف في عدد من الدول”.