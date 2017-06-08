DOHA, QATAR - DECEMBER 10: Sheikh Tamim bin Hamad, Emir of Qatar, waits for the arrivel of U.S. Secretary of Defense Chuck Hagel, on December 10, 2013 in Doha, Qatar. Secretary Hagel made a brief stop in Qatar to meet with the Emir, military officials, and also visit US Troops stationed there. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)

الحرة نيوز –

كشف مصدر أمريكي مسؤول، لـCNN، الأربعاء، أن الولايات المتحدة رصدت تحركات عسكرية في قطر، وأن قطر حذرت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بأنها ستطلق النار على أي سفن تدخل مياهها الإقليمية.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة ترصد نشاطا عسكريا قطريا متزايدا، وسط التوتر المتصاعد في العلاقات مع جيرانها. وأضاف المصدر أن قطر وضعت قواتها ‘في أعلى درجات التأهب’ وسط مخاوف من تدخل عسكري محتمل عبر حدودها الجنوبية مع المملكة العربية السعودية. وتابع المصدر بالقول إن الجيش القطري استدعى 16 دبابة طراز ‘ليوبارد’ من مخازنها في الدوحة.

وذكر المصدر أن وزارة الدفاع القطرية بعثت رسالة إلى الحكومات السعودية والإماراتية والبحرينية، في 5 يونيو/ حزيران الجاري، حذرت فيها بأنها ستطلق النار على أي سفن تدخل مياهها من هذه الدول الثلاثة. وكان مسؤولون أمريكيون أفادوا بأن الوضع في قطر لم يؤثر على عمليات الجيش الأمريكي والأمن في قطر.

 

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