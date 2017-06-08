الحرة نيوز –

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأربعاء أن قطر “دولة شقيقة” وأن الإجراءات العقابية اتخذت ضدها لوقف دعمها للتطرف .

وصرح في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني سيغمار غابريال أنه سيتم بذل جهود في إطار مجلس التعاون الخليجي لحل النزاع.

وأضاف أنه شرح لنظيره الالماني أسباب اتخاذ السعودية وعدد من الدول إجراءات ضد قطر مضيفا أنه يأمل في أن “تستجيب دولة قطر الشقيقة لدعوة أشقائها بأن تنهي دعمها للمنظمات المتطرفة وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة وأن تصبح جارا وشريكا”، بحسب ما أوردت وكالة الانباء السعودية الرسمية.

وأضاف “ولكن يجب أن نكون قادرين على أن تقول لصديقك أو شقيقك متى يفعل الخطأ ومتى يفعل الصواب”.

الاثنين أعلنت السعودية والامارات ومصر والبحرين والمالديف واليمن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

واتهمت الدول العربية قطر “بدعم الارهاب”، هو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وقال الجبير “على مدى سنوات عديدة اتخذت قطر خطوات لدعم منظمات معينة .. وقد تمت إدانة ذلك في السابق، ولكن وللأسف لم نحصل على التعاون اللازم بهذا الشأن، ولهذا السبب اتخذت هذه الاجراءات”.

واضاف “لقد اتخذنا هذه الخطوات لمصلحة قطر وأمن واستقرار المنطقة .. ونأمل في أن يتخذ أشقاؤنا القطريون الان الخطوات الصائبة لانهاء هذه الأزمة”.

بدوره قال وزير الخارجية الألماني إن بلاده “قلقة من التبعات المحتملة وزيادة التصعيد” بعد الاجراءات “المشددة جدا” التي اتخذت ضد قطر.

وأكد أن برلين ترغب بشكل أساسي في “نزع فتيل الخلاف” وإعادة بناء التعاون بين دول الخليج وقال “نحتاج إلى هذا التعاون في الحلف ضد تنظيم داعش”.