الحرة نيوز –

أكدت الدوحة أن مخزونها من السلع الغذائية الأساسية يكفي السوق القطري لأكثر من 12 شهرا، وذلك في محاولة لطمأنة السكان بعد قطع دول عربية علاقاتها مع الإمارة الخليجية ومحاولة عزلها اقتصاديا.

وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس “غرفة قطر” التجارية، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية “إن قطر تمتلك العديد من البدائل لضمان استمرارية تدفق السلع الغذائية والمواد الأولية إلى السوق المحلي، بالوتيرة نفسها”.

وتابع “ان أكثر من 95 بالمائة من هذه السلع والمواد تصل إلى قطر من خلال البحر والجو، وأن نسبة 5 % فقط هي التي تصل عبر الحدود البرية، وهي نسبة لا تشكل أزمة للاقتصاد القطري”.

وأشار آل ثاني الى أن دولة قطر “تمتلك مخزونا استراتيجيا من السلع الغذائية الأساسية يكفي السوق القطري لأكثر من 12 شهرا، وهذا يؤكد أن الحياة لكل المواطنين والمقيمين لن تتأثر من جراء هذه المقاطعة”.

وتستورد قطر 90 بالمائة من احتياجاتها من الغذاء. وبعد إغلاق الحدود البرية مع السعودية، سيكون على الدوحة أن تستعيض عن ذلك باستيراد المواد الغذائية عبر الجو أو البحر.

وذكرت وكالات أنباء أن قطر تجري محادثات مع إيران وتركيا لتدبير إمدادات الغذاء والماء وسط مخاوف من نقص محتمل.

وقال مسؤول حكومي قطري تحدث مشترطا عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر “نجري محادثات مع تركيا وإيران ودول أخرى”، مضيفا أن الخطوط الجوية القطرية ستتولى نقل الإمدادات.

وأوضح أن معروض الحبوب بالسوق القطرية يكفي لأربعة أسابيع وأن لدى الحكومة احتياطيات غذائية استراتيجية ضخمة في الدوحة.

النقل البحري

وفي سياق النقل البحري، أظهر تعميمان أن سلطة الموانئ البترولية بأبوظبي قد خففت القيود المفروضة على الشحنات المتجهة من قطر وإليها.

وينص التعميم الجديد على عدم السماح لجميع السفن التي ترفع العلم القطري والسفن المملوكة أو التي تشغلها قطر بدخول الموانئ مع حذف الإشارة إلى السفن القادمة من قطر أو المتجهة إليها.

شركات الطيران

وعلى الصعيد الجوي، قالت شركة الاتحاد للطيران أمس، إن المواطنين القطريين غير مسموح لهم بالسفر جوا إلى دبي أو أبوظبي لأن الإمارات العربية المتحدة منعتهم من المرور عبر مطاراتها بعد أن قطعت دول عربية العلاقات مع قطر.

وذكر متحدث باسم الاتحاد للطيران، أن الأجانب المقيمين في قطر بتأشيرات إقامة لن يسمح لهم بالحصول على تأشيرة لدى الوصول إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقطعت دول عدة في الشرق الأوسط، من بينها السعودية ومصر والإمارات، العلاقات مع قطر يوم الاثنين، متهمة إياها بدعم “الإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وكانت الإمارات قالت بالفعل إن المواطنين القطريين غير مسموح لهم بالدخول إلى البلاد أو عبور أي من نقاط دخولها، لكن التأثيرات الفعلية الواقعة على المسافرين جوا لم تتضح حتى الآن.

ولن يتم السماح للمواطنين القطريين بالمرور عبر المطارات في الإمارات العربية المتحدة حتى وإن كان لتغيير الطائرة.

وقالت الاتحاد التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، إن هذا الأمر ينطبق على جميع شركات الطيران التي تسير رحلات إلى الإمارات بما في ذلك الاتحاد للطيران.

وحظر العبور المفروض على القطريين أكثر صرامة من القيود المفروضة على حاملي جوازات السفر الإسرائيلية المسموح لهم بالبقاء ما يصل إلى 24 ساعة لتغيير الطائرات في المطارات الإماراتية رغم أن إسرائيل والإمارات لا تربطهما علاقات دبلوماسية.

ولم ترد طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مركزا لعملياتها على طلب للتعقيب. وقالت كوانتاس للطيران، التي ترتبط مع طيران الإمارات باتفاق مشاركة في الرمز، إنها لن تنقل مواطنين قطريين على رحلاتها إلى دبي نظرا للقيود الحكومية.

وقالت “أو.بي.إس جروب”، وهي خدمة لعمليات النقل الجوي، إنها نصحت شركات الطيران بفرض مجموعة من القيود على المواطنين القطريين بما في ذلك حظر المرور عبر الإمارات والبحرين والسعودية ومصر.

وألغت الخطوط الجوية القطرية جميع رحلاتها إلى تلك الدول، والتي بلغت في المتوسط 55 رحلة يوميا قبل الخلاف الدبلوماسي، وفقا لتحليلات نشرها مركز كابا للطيران. ويقول موقع الناقلة الجوية على الإنترنت إنها تعرض رد قيمة الحجوزات المسبقة للمسافرين المتأثرين بالقرار.

وقال كابا إن السعودية والإمارات أكبر سوقين للخطوط الجوية القطرية من حيث أعداد المقاعد المتاحة وإن خسارة الأسواق العربية الأربع قد تؤدي إلى انخفاض بخانة العشرات في إيرادات للشركة.

وقال بيورن فيرهم المحلل لدى ليهام كو في مذكرة نشرت أمس “التأثير الأطول أمدا سيتمثل في عزوف المسافرين عن الحجز مع الخطوط الجوية القطرية”. وأضاف “هذا أقوى اتهام حتى الآن يربط قطر بالإرهاب. الكثير من المسافرين الأفراد والشركات قد يدرجون الخطوط الجوية القطرية على القائمة السوداء”.

ولم ترد الخطوط الجوية القطرية حتى الآن على طلب للتعليق.

وقالت إندونيسيا أمس، إنها حولت رحلات عمرة إلى شركات طيران أخرى. وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي السنغافوري إنه جاري البحث عن رحلات طيران بديلة إلى السعودية مع تأثر أقل من 200 شخص.

وألغت السعودية والبحرين تراخيص الخطوط الجوية القطرية يوم الثلاثاء وأمرتا بغلق مكاتبها في غضون 48 ساعة. تأتي القيود المفروضة على العبور بعد قطع خطوط النقل كافة مع قطر في إطار إجراء منسق. وأثر هذا الشقاق على أسعار النفط العالمية وأضر بخطط السفر وأحدث حالة ارتباك بين الشركات.