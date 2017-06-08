الحرة نيوز –

توقعت دراسة عالمية محايدة، أن تواصل صناعة الهواتف الذكية توسعها وانتشارها لتسجل مبيعات هذه الأجهزة الذكية حوالي 1.5 مليار هاتف ذكي خلال العام الحالي.

وأظهرت الدراسة -التي أصدرتها ونشرتها مؤخرا مؤسسة “اي دي سي” البحثية العالمية- تواصل مبيعات أجهزة الهواتف الذكية نموها وبمعدل سنوي يصل الى 3.4 % حتى نهاية العام 2021، وذلك بسبب المنافسة الشديدة التي تشهدها هذه السوق بين كبرى العلامات التجارية وزيادة اعتمادية الناس عليها في حياتهم اليومية والعملية.

وقدرت الدراسة أن تسجل مبيعات الهواتف الذكية حوالي 1.7 مليار هاتف ذكي في العام 2021.

ولا يوجد تعريف موحد متفق عليه على مصطلح الهاتف الذكي “سمارت فون” حول العالم بين الشركات المصنعة للهواتف، غير أنّ عاملين في القطاع يعرفونه بأنه الهاتف الذي يتيح خدمات إضافية تتجاوز مفهوم الاتصالات الصوتية والرسائل القصيرة لتقدم خدمات الولوج الى الشبكة العنكبوتية والخدمات الإضافية وتطبيقات الخلوي والفيديو ومشاهدة القنوات التلفزيونية والمكالمات المرئية، وهي خدمات تقدمها شبكات الاتصالات المتقدمة كالجيلين الثالث والرابع.

وتعد خدمات الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية لا سيما تطبيقات التراسل الفوري، من أبرز الخدمات التي يقبل عليها مستخدمو الهواتف الذكية حول العالم ومنها السوق المحلية؛ حيث تعتمد كل الهواتف الذكية على أنظمة تشغيل تميزها عن غيرها في الخدمات والمواصفات والسرعات.

الى ذلك، أوضحت الدراسة أنه من المتوقع أن يستحوذ نظام تشغيل الاندرويد على حصة الأسد من مبيعات أجهزة الهواتف الذكية بحوالي %85 ؛ حيث يتوقع بيع حوالي 1.3 مليار جهاز هاتف ذكي يعمل بالاندرويد.

وقالت الدراسة إن نظام تشغيل “الاي اوه اس” المشغل لهواتف الايفون سيسجل المرتبة الثانية في حجم المبيعات بحصة تصل الى 15 % من إجمالي المبيعات العالمية في العام الحالي؛ حيث من المتوقع أن يتم شحن وبيع حوالي 224 مليون جهاز هاتف ذكي لنظام “الاي اوه اس”.