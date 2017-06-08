الحرة نيوز –

ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة في شهر أيار (مايو) الماضي بنسبة 180 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 470 مليون دينار مقارنة مع 167.5 مليون دينار.

وارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في أول خمسة أشهر من العام الحالي بنحو 295.6 مليون دينار أو ما نسبته 44 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي نحو 973.5 مليون دينار مقارنة مع نحو 677.9 مليون دينار في الفترة نفسها من 2016.

وأدى ارتفاع القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة إلى زيادة نسبتها للشيكات المتداولة في أول خمسة أشهر من العام الحالي إلى 4.9 % مقارنة مع 3.5 % في الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت قمية الشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في أول خمسة أشهر من العام الحالي بنسبة 2.2 % لتبلغ 19.781 مليار دينار مقارنة مع 19.35 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالعودة للشيكات المرتجعة، فقد ارتفعت قيمتها المطلقة رغم تراجع عددها في أول خمسة أشهر من العام الحالي بنسبة 1.1 % لتصل إلى نحو 205.9 ألف شيك مقارنة مع 208.4 ألف شيك في الفترة ذاتها من العام الماضي.

في حين ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في أول خمسة أشهر من العام الحالي بنسبة 80 % لتبلغ نحو 728.5 مليون دينار وعددها نحو 126 ألف شيك مقارنة مع نحو 404.17 مليون دينار وعددها نحو 125.6 ألف شيك.

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى، فقد تراجعت قيمتها في أول خمسة أشهر من العام الحالي بنسبة 10 % لتبلغ نحو 245 مليون دينار، مقارنة مع نحو 273.7 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في العام الماضي بنحو 101 مليون دينار أو ما نسبته 5.8 % إلى 1.831 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.73 مليار دينار في 2015.