الحرة نيوز –

قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إنّ حجم المساعدات الخارجية بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 226.6 مليون دولار.

وأكد تقرير صادر عن الوزارة، أنّ حجم المنح بلغ 72.6 مليون دولار، فيما بلغ حجم القروض 154 مليون دولار.

وقال التقرير إنّ القروض قدمت من قبل الصندوق السعودي للتنمية بحجم 105 ملايين دولار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بحجم 49 مليون دولار، لدعم البنية التحتية.

وفي جانب المنح، قدم البنك الدولي منحة بحجم 10.8 ملايين دولار لدعم الأردن في اللجوء السوري، كما قدمت الولايات المتحدة الأميركية منحة القمح بجم 18.7 مليون دولار، وقدمت وكالة الإنماء الألمانية 6.8 ملايين لتعزيز قدرة مرافق المياه، و1.62 مليون لدعم مرافق الصرف الصحي.

وقدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 0.981 ألف دولار لشراء جهاز طبي لتشخيص أمراض السرطان، كما قدمت اليابان 4.5 ملايين دولار لتمويل شراء أجهزة ومعدات لتعزيز الإجراءات الأمنية، كما قدمت الوكالة الألمانية للإنماء 9.71 مليون لإدارة المصادر المائية، والاتحاد الأوروبي قدم 18.9 مليون لتعزيز دعم الحكم الديمقراطي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قدم 0.665 ألف دولار.

ويشار هنا الى أنّ حجم المساعدات الخارجية المتفق عليها بلغت العام الماضي حوالي 22.5 مليار دولار، وتمتد فترة تنفيذها على مدار 4 سنوات، فيما بلغت قيمة منح دعم اللاجئين بما فيها المساعدات الانسانية حوالي 600.6 مليون دولار ليصبح إجمالي المساعدات الخارجية ما قيمته 3.15 مليار دولار.

وتتضمن هذه المساعدات المنح الاعتيادية والقروض الميسرة والمنح الإضافية ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2016-2018 بمحاورها الثلاثة (دعم الموازنة العامة، دعم مشاريع تنموية في المجتمعات المستضيفة، دعم اللاجئين).