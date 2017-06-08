الحرة نيوز –

صرحت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني بان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني اربد تعاملت صباح اليوم مع حادث تصادم وقع بين أربع مركبات(حافلتين وديانا ومركبة صغيرة) على طريق دير السعنة، نتج عنه وفاة شخص اثر تعرضه لإصابات بالغة في الجسم، وإصابة (17) آخرين بجروح ورضوض مختلفة بالجسم .

وأضافت إدارة الإعلام بان فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث وعملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم وإخلاء المتوفى إلى مستشفى الأمير راشد العسكري, وحالة المصابين العامة متوسطة