الحرة نيوز –

أعلنت أمانة عمان الكبرى أنه سيتم مساء يوم السبت المقبل إفتتاح تقاطع الدوريات الخارجية وتشغيله امام الحركة المرورية.

حيث سيقام احتفال برعاية رئيس لجنة امانة عمان الدكتور يوسف الشواربة بحضور السفير الفرنسي في عمان ،وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم السبت ، في موقع التقاطع، وذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة بالاعياد الوطنية.

وكانت الأمانة فتحت حركة السير على جسر تقاطع الدوريات الخارجية والقادمة من منطقة ياجوز و أبو نصير باتجاه دوار صويلح، على مسربين أعلى الجسر، بالاضافة الى افتتاح حركة مسير السيارات اسفل الجسر بحيث وضعت اشارة مرورية للسيارات القادمة باتجاه منطقة ابو نصير ومنطقة ياجوز من دوار صويلح.

وسيعمل الجسر على تخفيف عبء السيارات المتحركة بالموقع بواقع 1800 سيارة في كل ساعة.

ويعد جسر صويلح (تقاطع الدوريات الخارجية) المرحلة الثالثة من مشروع الحافلات سريعة التردد (الباص السريع)، فيما سيبدأ بعد شهر رمضان المبارك العمل على تقاطع الصحافة وإنجاز الترتيبات النهائية حياله..