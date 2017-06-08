الحرة نيوز –

دعت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان لها، المواطنين لعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة، إضافة لتجنب الخروج للتسوق في وقت الذروة.

وقدم الدفاع المدني مجموعة من النصائح، نظراً للظروف الجوية السائدة وموجة الحر التي تؤثر على المملكة خلال هذه الأيام.

ومن أبرز هذه النصائح ما يلي:

1. عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري .

2. ارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.

3. ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات واخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص العاملين في القطاعات الإنشائية أو الزراعية ومربي المواشي والذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة .

4. مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالخروج من المنزل في الأجواء الحارة .

5. عدم تحميل الاباريز الكهربائية أكثر من طاقتها وذلك بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على إبريز واحد .

6. تجنب الخروج للتسوق في وقت الذروة (الظهيرة) وانتقاء الأوقات المناسبة ومراعاة عدم اصطحاب الأطفال أثناء التسوق .

7. تجنب إشعال النار في مناطق الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية درءا لنشوب الحرائق .

8. تجنب السباحة في التجمعات المائية الخطرة كالسدود والبرك الزراعية وقنوات المياه منعا لوقوع حوادث الغرق التي كثرت في الاونة الأخيرة .

9. عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك .