الحرة نيوز –

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم، 3433 طنا منها 2371 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي بين 100-250 فلسا، بصل ناشف 100 – 300 فلس، البطاطا 200 – 450 فلس، بطيخ 100-350 فلسا، البندورة 50 -200 فلس، الجزر600 -700

فلس، الخيار100-30 فلس، الزهرة 100-300 فلس، فاصولياء 500 فلس- 1 دينار، الكوسا 100- 300 فلس، شمام 100- 500 فلس، الليمون 500 فلس-1 دينار، موز بلدي 250 – 700 فلس.