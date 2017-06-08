الحرة نيوز –

ما يزال مخيم الركبان المتاخم للحدود الأردنية السورية يشكل قلقا و تحدي انساني كبير أمام جميع المعنيين سواء أكانوا ممثلي العشائر السورية التي تقطن في المخيم أو حتى المنظمات الإنسانية الأممية و الدولية بسبب الظروف الجوية القاسية و انعدام الأمن اضافة الى سيطرة فصائل عليه.

المخيم الذي يترواح عدد قاطنيه ما بين (70 – 80 ) ألف نازح سوري هو مكوّن لعدد من العشائر السورية كقبائل العمور و بني خالد اضافة الى عشيرة الموالي- كما يقول رئيس مجلس القبائل و العشائر السورية الشيخ علي المذود-.

ويقول المذود:” المخيم اليوم ليس المخيم الأمس فهو رغم أوضاعه المعيشية الصعبة الا أن التجارة بكافة أنواعها تدب فيه كتجارة الأغنام و الصاغة و المواد الغدائية التي باتت تشكل رمقا يوميا يعيش عليه غالبية نازحي المخيم.

أما الأوضاع الأمنية داخل المخيم،فيوضح المذود أن سيطرة فصيل أحرار العشائر داخل المخيم على كافة جوانب الحياة هو ما يضع المخيم في خانة اللأمن و اللاستقرار بسبب حالة الذعر و الإرباك التي يفتعلها الفصيل ضدّ أهالي المخيم لأسباب تعود الى توقه لفرض السيطرة على المخيم ولو بالقوة.

و أكد المذود أن سيطرت فصيل أحرار العشائر على المخيم لها اوجه كثيرة،فهم لا يتوانون عن إطلاق النار على أي شخص داخل المخيم يقوم بمعارضتهم أو الإحتجاج على سيطرتهم و تحكمهم بالطرود الغذائية التي تصل المخيم من الأمم المتحدة والممارسات التي يقومون بها في سبيل حرمان نازحين من الغذاء و اتاحته لاخرين دون أي أسباب.

و يؤكد أن المخيم بحاجة الى حماية أمنية حتى يتم اختراقه من قبل ارهابيين تابعين لداعش و غيرها من جماعات الظلم و العنف ،مشيرا في هذا الصدد الى أنه قدّم مبادرة مشروع الى الأمم المتحدة العاملة في المخيم من أجل تنظيمه من جميع الجوانب كأن يكون له بوابة واحدة فقط و اصدار هوية تعريفيه لكل نازح في المخيم للتعرف عليهم و الحصول على مساعدات متساوية لكل منهم،لافتا الى أنه ما يزال ينتظر الرّد على المشروع.

مدير مستشفى البادية الشمالية الدكتور محمود زريقات أكد أن الإصابات و الحالات المرضية المستعصية التي تصل الى الرويشد داخل الحدّ الأردني يتم تحويلها بالطائرات الى مستشفيات في مناطق اخرى من المملكة،لافتا الى أن هنالك تنسيق بين مستشفى البادية و الرويشد في مجال المعالجات للمصابين و جميع الحالات