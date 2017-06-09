الحرة نيوز –

تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (24) ساعة الماضية مع (236) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها(96) إصابة ووفاة شخص في العاصمة.

في حين تم التعامل مع (449) حالة مرضية مختلفة.

وذكرت مصادر إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني أهم الحوادث التي تعاملت معها خلال الـ(24) ساعة الماضية .

إصابة (5) أشخاص اثر حادث تصادم في العاصمة

تعاملت فرق الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان مع حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة رأس العين، نتج عن الحادث إصابة (5) أشخاص برضوض وجروح في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير، وحالتهم العامة متوسطة.