الحرة نيوز –

أعلن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن قائمة الإرهاب ضد دولة قطر لا تستند إلى أي أساس، مؤكدا أن الحوار هو الخيار الاستراتيجي لبلاده رغم كل الإجراءات التعسفية ضدها.

وقال الوزير القطري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني زيغمار غابريل الجمعة: “قائمة الإرهاب ضد قطر والتي أعلن عنها بعض الدول تتضمن أسماء أشخاص لا علاقة لهم بدولة قطر.. وكذلك صحفيين وجمعيات ومؤسسات خيرية ليست لها علاقة بالإرهاب، مشيرا إلى أن هذه القائمة امتداد للاتهامات الموجهة ضد قطر، وأن وهناك علامات استفهام كثيرة بشأنها”.

واعتبر آل ثاني حملة بعض الدول الخليجية ضد بلاده عقابا جماعيا سيكون له آثار سلبية كبيرة على المجتمعات الخليجية.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر تخالف القانون الدولي والإنساني ولم تتخذ سابقا ضد دول معادية، مشيرا إلى أن هناك حملة “تحشيد” دول أخرى لدعم هذه العقوبات ضد دولة قطر ومعاقبة من يتعاطف معها بالسجن أو الغرامات المالية.