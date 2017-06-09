الحرة نيوز –

أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، أن رجلا يحمل سكينا يحتجز موظفين رهائن داخل مركز للتوظيف في نيوكاسل بشمال شرق إنجلترا.

وتابعت شرطة نورثومبريا في بيان أن “مفاوضين مختصين في المكان”، مضيفة أنه لم ترد معلومات بوقوع إصابات.

وجاءت الحادثة التي لم تتضح دوافعها على الفور، بعد أيام من هجوم إرهابي حين دهس مهاجمون بشاحنة “فان” عددا من المارة على جسر لندن قبل أن يترجلوا من المركبة ويتوجهوا إلى “بورا ماركت”.

وسقط في الهجوم، الذي وقع السبت، 7 قتلى ونحو 50 جريحا، بالإضافة إلى المهاجمين الثلاثة الذين قتلوا برصاص الشرطة.