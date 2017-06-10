الحرة نيوز

اكد مصدر مسؤول في دائرة الأحوال المدنية والجوازات انه لا صحة لما يشاع حول فرض رسوم اضافية بقيمة عشرين دينارا للحصول على البطاقة الذكية بعد منتصف الشهر الحالي.

وبين المصدر ان ما تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي عار عن الصحة ولا ينسجم مع التوجهات الحكومية الداعية دوما للتخفيف عن المواطنين.

واوضح المصدر ان الدائرة مستمرة بإصدار البطاقة الذكية لجميع المواطنين داخل وخارج المملكة بعد التاريخ المشار اليه برسوم تبلغ دينارين فقط، مؤكدا ان الدائرة لن تدخر اي جهد في سبيل التسهيل على المواطنين.