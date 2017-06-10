الحرة نيوز –

افاق سكان منزل في منطقة لواء القصر، شمال الكرك ليل امس على صوت طرق على احد نوافذ المنزل، بداية لم يعر المتواجدون في المنزل اصوات الطرق التي يسمعونها أي اهتمام، بيد ان تزايد حدة الاصوات التي يسمعونها دفعت رب الاسرة الى تحري السبب.

وبين رب الاسرة (ي.م) انه حين دخل الى الغرفة مصدر الاصوات واشعل النور شاهد شيئا متدليا من غصن شجرة ملامسة للنافذة ، واضاف انه حين اقترب من النافذة ليعرف ماهذا الشيء فوجىء بانه حنش اسود مايعني بحسبة ان اصوات الطرق التي سمعها اهل المنزل كانت ناتجة عن ضرب الحنش براسة على زجاج النافذة .

وتابع رب الاسرة (ي.م) انه بادر الى احضار معول (كريك) فقام بضرب الحنش حتى تمكن من قتله ، وقال انه لولا يقظة من في المنزل لتمكن الحنش من كسر زجاج النافذة والدخول الى المنزل ليحدث مالا تحمد عقباه ، بيد ان الله سبحانه قدر ولطف ، قال رب الاسرة (ي.م) .

يشار الى ان الافاعي بفعل حرارة الجو تضطر للخروج من مخابئها بحثا عن البرودة وخاصة في ساعات مابعد غياب الشمس والليل ، وقد تعرض الكثير من المواطنين في مختلف مناطق الكرك مؤخرا الى عضات الافاعي وادخلوا للمعالجة في المستشفيات ولازال بعضهم قيد المعالجة منذ ايام ، الامر الذي يستدعي يقظة المواطنين خاصة القاطنين في مساكن قريبة من الخرائب والانقاض والاعشاب الجافة الكثيفة والاراضي الخلا