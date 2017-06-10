الحرة نيوز –

قالت مصادر مطلعة من داخل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، السبت، إن فرق التفتيش التابعة لها كثفت حملاتها داخل الأسواق منذ ساعات الصباح الأولى، للتأكد من خلوها من بعض أصناف الشوكولاته بعد تقارير عن احتوائها ببكتيريا السلمونيلا المعدية.

وأوضحت المصادرأن المؤسسة وفور ورود هذه التقارير إليها، شرعت بالتفتيش عنها منذ ساعات الفجر، والبحث عما إذا كان تم استيرادها مؤخرا أم لا.

وهذه الأصناف بحسب ما أوضحت المصادر هي إنتاج إحدى الشركات العالمية،

وأشارت المصادر إلى أن هذه الأصناف يستوردها أكثر من وكيل، لكن لا يمكن التوثق بشكل نهائي من وجود المصابة منها داخل المملكة.

وبكتيريا السلمونيلا تعرف بأنها كائن حي دقيق يعيش داخل أمعاء الإنسان والحيوان على السواء و يتم نقله عبر براز الإنسان و الحيوان المصاب إلى الإنسان أو الحيوان السليم وهنا تكمن الخطورة.

وبحسب الدراسات فإن الإصابة بهذا النوع من البكتيريا، تسبب عددا من الأمراض منها التيفود والتسمم الغذائي.