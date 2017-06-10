الحرة نيوز –

أكد رئيس نادي الوحدات يوسف الصقور رفض إدارة النادي للفيديو المتداول على صفحات التواصل الإجتماعي والذي تم خلاله الإساءة للرموز الوطنية.

وبين الصقور في بيان له اليوم ، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة نادي الوحدات للتباحث في هذا الموضوع يوم غد الأحد، حيث سيتم تشكيل لجنة تحقيق داخلية تتثبت من صحة هذا الفيديو المتداول وكيف تم عرضه في المسابقة الثقافية، وفي حال ثبوت صحته فإن إدارة النادي ستحاسب المسؤولين عن ذلك وفق الطرق القانونية.

يذكر ان فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشاط ثقافي نُسب الى اللجنة الاجتماعية لنادي الوحدات تضمن إساءات تمس الرموز الوطنية وتثير النعرات بين الأردنيين.

وتاليا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيـم

باسمي وباسم مجلس إدارة نادي الوحدات نعلن رفضنا التام والقاطع للفيديو المتداول على صفحات التواصل الإجتماعي والذي تمت نسبته إلى أحد أنشطة اللجنة الثقافية في نادي الوحدات وبناءً عليه نود أن نؤكد على عدة قضايا :

1- سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة للتباحث في هذا الموضوع يوم الأحد المقبل 11/6/2017 فور وصولي إلى عمان.

2- سنقوم بتشكل لجنة تحقيق داخلية تتثبت من صحة هذا الفيديو المتداول وكيف تم عرضه في المسابقة الثقافية، وفي حال ثبوت صحته – لا قدر الله – فإننا سنحاسب المسؤولين عن ذلك وفق الطرق القانونية.

3- أن هذا الفيديو إن ثبتت صحته فهو لا يمثل أي وحداتي شريف، ونريد أن نؤكد أيضاً وانطلاقاً من قول الله تعالى “ولا تزر وازرة وزر أخرى”، إن مثل هذا الخطأ الغير مبرر بأي حالٍ من الأحوال لا يجوز تعميمه على جماهير ومحبي نادي الوحدات المخلصين لهذا الوطن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

4- رفضنا التام والقاطع لكل محاولات العبث بنسيجنا الوطني تحت ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة.

5- بحجم رفضنا واستنكارنا لهذا الفيديو إن ثبتت صحته فإننا نستنكر وندين محاولة الاصطياد في الماء العكر ومحاولة البعض التشكيك في هوية ووطنية نادي الوحدات، فنادي الوحدات لا يحتاج شهادة من أحد، فتاريخه خير شهيدٍ على وطنيته وإنتماءه لهذا الوطن الحبيب وقيادته .

6- نسأل الله تعالى أن يحمي الأردن شعباً وقيادة من كل الفتن وصناعها، فنحنُ كالجسد الواحد يجمعنا حب الوطن .