الحرة نيوز –

شددت منظمة العفو الدولية في بيان مقتضب، الجمعة، على أن السعودية والبحرين والإمارات “تتلاعب” بحياة آلاف الأشخاص في أزمتها مع قطر.

يأتي ذلك بعد إعلان حكومات الدول الخليجية الثلاث، في الاثنين 5 يونيو/حزيران، مقاطعة قطر، ودعوة المواطنين القطريين للعودة لبلدهم خلال 14 يوماً.

وأثر القرار على عدد كبير جداً من الأسر الخليجية، التي سيتم تشتيتها إثر القرار.

وهذا ما أكدته أيضاً صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إذ قالت إن قطع العلاقات السعودية والإماراتية والبحرينية مع قطر ألحق ضرراً بالغاً بالأسر التي تضمّ جنسيات مختلطة بين هذه الدول، ومزّق انتماءاتها وأواصر العلاقات بين أفرادها.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها من الدوحة ودبي والقاهرة، إلى قرارات الدول الثلاث طرد القطريين من أراضيها، وإمهال رعاياها في قطر أسبوعين لمغادرتها، ومعاقبة من يخالف ذلك، قائلة: إن “هذه الإنذارات تسبّبت في زعزعة استقرار آلاف الأسر المعنيّة”.

وذكرت أن هناك 6500 أسرة جنسيات أفرادها مختلطة، ويواجهون خيارات صعبة؛ تتوزّع بين عدم الانصياع لأوامر دولهم، أو التخلّي عن أسرهم.

ونسبت إلى لجنة حقوق الإنسان القطرية القول إنها تسلّمت حتى الخميس 400 طلب للمساعدة من قطريين وغير قطريين، تأثّروا مباشرة بالقيود التي فرضتها الدول الثلاث، مشيرة إلى أن هناك الآلاف ممَّن سيجبرون على التخلّي عن وظائفهم ومقاعدهم الدراسية.

وأوردت الصحيفة كثيراً من الحالات لأسر تكون فيها الزوجة قطرية على سبيل المثال، ويكون الزوج بحرينياً أو سعودياً أو إماراتياً، والأبناء يتبعون جنسية الأب، ومن ثم لا بد من مغادرة الأبناء والزوج قطر وعدم مغادرة الزوجة، ومن ثم تمزيق الأسرة.

وأشارت أيضاً إلى أن السلطات القطرية أكّدت لرعايا الدول الثلاث المقاطعة أنها ستسمح لهم بالبقاء على أراضيها، وناشدت منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة المساعدة لحل هذه الأزمة الإنسانية الناتجة عن النزاع الدائر.

وأوردت الصحيفة تصريحات من مواطنين خليجيين غير قطريين، طلبوا عدم إظهار هوياتهم أو أسمائهم خوفاً من العواقب، قالوا فيها: إن “مثل هذه الإجراءات القاسية غير منطقية، وإنه لمن المحزن معاقبة المواطنين القطريين