الحرة نيوز –

تبدأ اليوم السبت مرحلة الطعن بجداول الناخبين للانتخابات البلدية واللامركزية الخاصة بنتيجة الطلبات والاعتراضات المقدمة للهيئة والرد عليها، لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية ضمن اختصاصها لمن يرغب بالإعتراض، وفق ما اعلن الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، الذي بين أن هذه المرحلة تستمر ثلاثة أيام.

وقال المومني ان يوم الثلاثاء الماضي السادس من حزيران كانت قد انتهت فترة الرد على اعتراضات جداول الناخبين للانتخابات البلدية ومجالس المحافظة المقبلة، حيث بلغ عدد طلبات الاعتراضات ( 9661)، فيما تم عرض الجداول الخاصة بنتيجة الاعتراضات المقدمة لها لمدة ثلاثة أيام من خلال رؤساء لجنة الانتخاب، التزاماً لأحكام القانون، لتبدأ اليوم السبت فترة الطعن بهذه القرارات لدى محكمة البداية التي عليها أن تفصل في الطعن المقدم إليها خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن قطعيا، حيث تقوم الهيئة بإرسال نسخ من الأحكام الى الأحوال المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمها.

ووفق الترتيبات القانونية في متابعة خاصة لـ»الدستور» لهذه المرحلة من إعداد جداول الناخبين، فبعد أن تقوم الهيئة بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الطلبات والاعتراضات المقدمة اليها من خلال رؤساء الانتخاب، تكون قراراتها بقبول الطلب أو الإعتراض أو رفضه قابلة للطعن من الشخص أو الناخب ذي العلاقة بالطلب أو الإعتراض لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرضها.

وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن المقدم اليها خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن قطيعا، وتتولى المحكمة تزويد الهيئة بالأحكام الصادرة عنها بنتيجة الطعون المقدمة اليها بخصوص الاعتراضات خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدورها.

ومن ثم تقوم الهيئة بارسال نسخ من الأحكام إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات لإتخاذ الإجراءات اللازمة وتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمها، على أن تُرسل هذه الأحكام من الهيئة الى الدائرة يومياً بموجب كتاب خطي، ينظم آلية استلامها وتسليمها ويوقع حسب الأصول متضمناً تاريخ ووقت الإستلام والتسليم.

ولغايات اعداد جداول الناخبين النهائية تقوم دائرة الأحوال المدنية بتعديل جداول الناخبين على ضوء ما صدر من قرارات لمحاكم البداية خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورودها اليها، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار اسم الناخب في أكثر من جدول، وكذلك عدم إدراج من صدر بحقهم قرارات حكم مكتسبة الدرجة القطعية ومتعلقة بالإفلاس والحجر، ومن تخلى عن جنسيته خلال فترة إعداد الجداول النهائية للناخبين وكذلك شطب أسماء المتوفين من هذه الجداول.