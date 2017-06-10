الحرة نيوز –

تفتتح أمانة عمان مساء اليوم السبت، تقاطع الدوريات الخارجية أمام حركة المرور، بتشغيل الجسر العلوي للحركة المرورية القادمة من صويلح باتجاه ياجوز والإشارات الضوئية أسفل الجسر.

وتقاطع الدوريات الخارجية، المرحلة الثالثة من مشروع الحافلات سريعة التردد (الباص السريع)، حيث بلغت كلفته الإجمالية 4 ملايين دينار، واشتمل على إنشاء جسر بمسرب يربط شارع الملكة رانيا العبد الله من جهة صويلح مع شارع ياجوز بطول 600 متر، وإنشاء محطة خدمات للنقل العام المغذية ومحطة تحميل وتنزيل لخدمة منطقة الجبيهة وشفا بدران إضافة للأعمال التكميلية والتجميلية في الموقع

ويتوقع أن تباشر الأمانة قريباً بمشروع تقاطع نفق الصحافة استكمالا لحزم مشاريع الباص سريع التردد، والذي يشتمل على إنشاء جسر خرساني علوي لمسار الباص سريع التردد للقادمين من شارع الملكة رانيا العبدالله باتجاه تقاطع المدينة الرياضية مع إيجاد محطة خدمات مغذية للنقل العام أعلى نفق الصحافة وخدمة المناطق المحيطة .

كما تنهي الأمانة قريبا التصاميم النهائية لتقاطع المدينة الرياضية والذي يشتمل على إنشاء جسرين، بحيث يتمد الأول من شارع الملكة رانيا إلى شارع الشهيد، فيما يمتد من شارع الملكة علياء إلى شارع الشريف ناصر بن جميل.

وأنهت أمانة عمان الأعمال الإنشائية، ضمن مراحل العمل في مشروع الباص التردد السريع، في شارع الأميرة بسمة بطول 4 كلم، حيث ينفذ مشروع الباص السريع بتمويل فرنسي وعلى محورين رئيسيين في عمان بطول 25 كلم