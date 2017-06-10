الحرة نيوز –

انتقدت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، عدم التجاوب مع قرارها اعتقال المتهمين بقضايا إبادة جماعية في إقليم دارفو وعلى رأسهم الرئيس السوداني عمر البشير.

وقالت بنسودا الخميس في كلمة لها بمجلس الأمن، بمناسبة تسليمها التقرير الـ25 بشأن دارفور، إن البشير سافر مؤخرا إلى الأردن (في 29 آذار/مارس الماضي)، وبالرغم من تذكير المحكمة الحكومة الأردنية بالتزاماتها، إلا أنها رفضت القبض عليه.

وأضافت أن المحكمة طلبت من الأردن المثول أمامها، حتى نهاية يونيو/حزيران الجاري، في قضية عدم الامتثال لقراراتها.

كما انتقدت بنسودا في كلمتها عدم تجاوب مجلس الأمن مع القرارات التي تتخذها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وقالت إنه “يتخلى بذلك عن مسؤولياته تجاه مخرجات معاهدة روما لعام 1998 والقرار الأممي بشأن جرائم دارفور.