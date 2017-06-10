الحرة نيوز –

قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس منير ابو عسل ان انخفاض اسعار مادة الاسمنت محليا من شانه ان يؤثرايجابا على قطاع الاسكان وذلك بخفض اسعار الشقق السكنية بنسبة حوالي 7%، مشيرا ان ذلك يصب في مصلحة المواطن كونه المستهلك النهائي لتلك السلعة.

واضاف ان مساهمة مادة الاسمنت من القيمة الاجمالية لاي عمارة سكنية تقدر بحوالي 15%، لافتا ان مادة الاسمنت بشقيه المكيس والسائب يدخل في جميع مراحل البناء بدأ من الاساسات والقواعد وانتهاءا بالتشطيبات في مراحل البناء المختلفة. وبين ان خفض اسعار مادة الاسمنت جاء نتيجة مساعي وجهود قامت بها جمعية مستثمري قطاع الاسكان، حيث قررت الجمعية استيراد مادة الاسمنت من خارج الاردن من دول الجوار وابرزها السعودية.واضاف قائلا : «قمت خلال الاسابيع الماضية بزيارة الى المملكة العربية السعودية وتم الاجتماع مع عدة جهات برئاسة مجالس ادارة مصانع اسمنت سعودية، حيث تم الاتفاق على تزويد شركات الاسكان بمادة الاسمنت من السعودية وبسعر لا يزيد عن 70 دينارا للطن واصل الى المشاريع الاسكانية، مشيرا انه وبعد التخفيضات التي طرأت على المنتج تم تاجيل تفعيل الاتفاقيات المبرمة وذلك بسبب انخفاض اسعار مادة الاسمنت محليا لتصل لحوالي 70 دينارا للطن بدلا من اسعاره السابقة والتي كانت حول 105 دنانير للطن».

ونوه انه من واجبنا كمستثمرين دعم الصناعة المحلية طالما بقيت الاسعار ضمن حدودها الطبيعية، لافتا ان الاسعار السابقة كان مبالغ فيها خصوصا وان مادة الاسمنت منتج محلي ومتوافر بكميات كبيرة تغطي حاجة السوق.

واشار ان الانتاج اليومي من مصانع الاسمنت كافة والبالغ عددها خمسة مصانع يبلغ حوالي 26 الف طن يوميا وان ما يستهلك منه لا يتعدى 10 الاف طن يوميا في احسن الظروف.

وشدد على اهمية بقاء مادة الاسمنت ضمن اسعارها الحالية، حيث اننا نهيب بمصانع الاسمنت العاملة في المملكة بالمحافظة على الاسعار الحقيقة والعادلة للمستهلك والتاجر، وحتى لا نضطر من استيراد مادة الاسمنت من خارج الاردن وما لذلك من اثر سلبي على المصانع وطاقتها الانتاجية.

ونوه ان القطاع العقاري في الاردن هو المحرك الرئيس لمادة الاسمنت ويستهلك ما نسبته حوالي 70% من انتاج المصانع، مشيرا اننا كمستثمرين نامل من مصانع الاسمنت بيع المنتج باسعاره الحالية والتي لا تزيد عن 70 دينارا للطن. وقال ان قطاع الاسكان الاردني من القطاعات الواعدة والمهمة وذلك لدوره في تحريك الاقتصاد الاردني ودفع عجلة التنمية، حيث انه يرتبط به اكثر من 40 قطاعا كما انه يستخدم اكثر من 100 سلعة وهذا من شانه ان يوفر فرص العمل لكثير من العائلات ويقلل من نسب الفقر والبطالة. يذكر ان عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة تبلغ 5 مصانع، وهي مصنع لشركة الاسمنت الاردنية لافارج وثلاثة مصانع سعودية، بالاضافة الى مصنع المناصير وتقدر الطاقة الانتاجية لهذه المصانع حوالي 7.5 مليون طن سنويا في حين ان الحاجة الفعلية من الاسمنت حوالي 4.5 مليون طن سنويا.