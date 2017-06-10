الحرة نيوز – عمان

عبر رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي د.سطام حاكم ابو جنيب الفايز عن صدمته من انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشتمل على اساءات بالغة لجلالة الملك عبدالله الثاني والزعماء العرب والرموز الوطنية مشيرا أن مثل هذا الفيديو خطير جدا خاصة وان الاتهامات وُجهت لأحد الأندية الرياضية المعروفة فهي من تقف وراء بثه على مواقع التواصل الاجتماعي وتداوله من قبل المواطنين متسائلا عن الغرض من نشره في مثل هذه الظروف ومطالبا بالوصول للأشخاص المسؤولين عن نشره ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها

وقال الفايز يجب التحقق من مدى دقة وصحة الاتهامات التي وجهت لنادي رياضي معروف وفي حال التأكد منها يتوجب محاسبة القائمين على نشر الفيديو وعدم التهاون معهم كون الفيديو قد تسبب بحدوث فتنة وكونه أساء لرموز وشخصيات وطنية وأضر بعلاقات الأردن مع الكثير من الدول العربية

وبين الفايز أن الهدف من نشر هذا الفيديو هو احداث الفتنة وتحريض المواطنين ومطالبا مجددا بالتأكد من صحة اتهام أحد الأندية الرياضية خاصة وأن قاعة مسرح تعود للنادي المذكور قد ظهرت في الفيديو وفي حال تم التأكد من ذلك يتوجب تطبيق أشد العقوبات

كما طالب الفايز انتظار لجان التحقيق التي شكلتها ألاجهزة المختصة والحفاظ على الوحدة الوطنية ومؤكدا وقوف المواطنين والتفافهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة