الحرة نيوز –

قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجري محادثات سرية مع روسيا في الأردن حول منطقة “تخفيف التوتر” في جنوب سوريا.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المسؤولين، أن جلستين عقدتا بين الروس والأميركيين في الأردن، تناولتا مناقشة إنشاء مناطق لـ”تخفيف التوتر”، وآخر اجتماع كان قبل أسبوعين، بمشاركة مسؤولين أردنيين، ومن المقرر عقد جولة ثالثة هذه الأسبوع.

وبحسب الصحيفة يأمل الجانب الأميركي، إيجاد طريقة للتعاون مع روسيا من أجل القضاء على تنظيم داعش .

وقال المسؤول إن محافظة درعا قد تكون المنطقة الأنسب لبدء تنفيذ التفاهم بين واشنطن وموسكو لتخفيف التصعيد، عبر وقف القصف على ريف درعا قرب حدود الأردن، واعتبار هذه المنطقة ليست تحت نفوذ إيران.

وتتزامن المحادثات مع إعلان هيئة الأركان الروسية بأن الوضع الميداني في مناطق “تخفيف التوتر” تغيّر جذريًا، ويمكن اعتبار الحرب في سوريا قد توقفت عمليًا.

واعتبرت الولايات المتحدة الجمعة أن روسيا كانت “مفيدة جدا” لخفض التوتر في جنوب سوريا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس إن “روسيا كانت مفيدة جدا والهدوء الذي نشهده اليوم يعود في شكل كبير إلى تدخلاتها”

واضاف “إنهم (الروس) يحاولون الاتصال بالأطراف الآخرين الموالين للنظام، الميليشيات الموالية لإيران، و(يحاولون) القيام بالمطلوب ومنع (هؤلاء الأطراف) من القيام بأعمال تزعزع الاستقرار” .