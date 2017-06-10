الحرة نيوز

دعت وزارة التربية والتعليم مديريات التربية لتشكيل لجان فنية تكون مهمتها متابعة ادخال بصمة الاصبع والوجه على أجهزة البصمة لجميع العاملين في المدارس الجاهزة المشمولة بالمشروع.

وقالت الوزارة في تعميم لها إن المدارس المشمولة بمشروع الربط والحماية الالكترونية اصبحت جاهزة فنيا من حيث تركيب اجهزة للبصمة الخاصة بضبط الدوام الرسمي وتمهيدا لاستلام المشروع في الموعد المقرر، وعليهم فقد تقرر تشكيل تلك اللجان لاستلام المشروع في الموعد المقرر.

وستتكون اللجان من موظفين في قسم صيانة الحاسوب والشبكات والرقابة الداخلية وشؤون الموظفين في كلّ مديرية، وستكون مهمتها متابعة ادخال بصمة الاصبع والوجه لجميع العاملين في المدارس.