الحرة نيوز –

افتتحت امانة عمان الكبرى مساء السبت تقاطع الدوريات امام حركة السير بعد انتهاء العمل فيه خلال حفل اقامته الامانة.

حيث انهت الامانة الحزمة الثالثة -تقاطع ياجوز (الدوريات الخارجية) بعد انشاء جسر بمسربين يربط شارع الملكة رانيا العبدالله من جهة صويلح مع شارع ياجوز بطول ٦٠٠ متر تقريبا.

وتم انشاء محطة انتقال لخدمات النقل العام المغذية ومحطة تحميل وتنزيل لخدمة منطقة الجبيهة وشفا بدران.

وبلغ طول منطقة العمل ٨٠٠ متر ابتداءا من اشارة معروف وحتى تقاطع ياجوز (الدوريات الخارجية) وبلغت مدة العمل التعاقدية ٧ أشهر من تاريخ المباشرة بالعمل.