الحرة نيوز –

القت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد على شاب اطلق النار على شقيقه في وادي السير وقتله بعد خلافات عائلية بينهما .

وكان المدعي العام قد حكم على القاتل بالـ’ القتل العمد ‘ و توقيفه 15 يوماً على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة .

فيما أكد مصدر أمني ان القاتل تم العثور عليه في محافظة السلط وبالتحديد بمنطقة عيرا و يرقا مشيراً الى أن التحقيقات ما زالت مستمرة بالقضية أمام المدعي العام .

وفيما نُقل المغدور الى مستشفى مدينة الحسين الطبية إثر تلقيه لعدة رصاصات في منطقة الخاصرة و إدخل على إثرها العناية الحثيثة الجمعة الماضي .