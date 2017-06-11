الحرة نيوز –

أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي “المسجد الأقصى في مدينةالقدس، أمام المصلين المسلمين إلى أجل غير مسمى”.

وزعمت ما تسمى بالناطقة بلسان الشرطة “لوبا السمري” أن “سبب الإغلاق يعود لقيام مجهولين بإلقاء الحجارة على مجموعة من اليهود في باحات الحرم القدسي، وأُصيب نتيجة إلقاء الحجارة يهودي بجروح طفيفة”، مؤكدة إن “الإغلاق سيستمر حتى اعتقال المشتبه بهم بإلقاء الحجارة”.

ويقتحم مستوطنون يهود المسجد الأقصى بشكل شبه يومي، باستثناء يومي الجمعة والسبت .

وتؤكد دائرة الأوقاف في القدس إن الاقتحامات المتكررة، تهدف إلى “تغيير الواقع التاريخي والديني للمسجد الأقصى”.