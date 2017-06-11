الحرة نيوز –

قال رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى السعود إن فيديو نادي الوحدات إذا اثبتت صحته فهو لا يمثل أي وحداتي شريف. وأضاف السعود انه لا يجوز تعميم تصرف شخصي على جماهير ومحبي نادي الوحدات المخلصين لهذا الوطن بقياد الملك عبد الله الثاني. وأوضح السعود بحجم رفضنا واستنكارنا لهذا الفيديو إن ثبتت صحته فإننا نستنكر وندين محاولة الاصطياد في الماء العكر ومحاولة البعض التشكيك في هوية ووطنية ابناء الشعب الواحد . واكد على الجهود الاردنية التي يبذلهاا الملك في دعم القضية الفلسطينية وسعيه الحثيث والمتواصل في مختلف المحافل الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، لافتا الىى العلاقة الاخوية والتاريخية التي تربط الشعبين الاردني والفلسطيني. واستنكرت لجنة فلسطين النيابية الفيديو المتداول علىى صفحات التواصل الإجتماعي، مطالبة في حال ثبت صحة الفيديو ان يأخذ القضاء الاردني مجراه ومحاسبة كل من يحاول العبث فيي وحدتنا الوطنية .