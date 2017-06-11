الحرة نيوز –

انتهت جامعة البلقاء التطبيقية من استقبال طلبات التسجيل في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2017 .

وبحسب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) الدكتور عبد الله الزعبي فقد تقدم للاشتراك في هذه الدورة 6750 طالبا وطالبة من كافة الكليات التابعة للجامعة والكليات التي تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.

كما أعلن الدكتور الزعبي مواعيد التقدم للامتحانات النظرية والعملية ، حيث يبدأ الامتحان العملي يوم السبت الموافق 1/7/2017 وينتهي يوم السبت الموافق 8/7/2017 وتبدأ جميع الامتحانات العملية في تمام الساعة العاشرة صباحا .

أما عن الامتحانات النظرية فتعقد الورقة الأولى يوم السبت الموافق 15/7/2017 والورقة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 18/7/2017 والورقة الثالثة يوم السبت الموافق 22/7/2017 وتبدأ جميع الامتحانات النظرية في تمام الساعة العاشرة صباحا