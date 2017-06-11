الحرة نيوز –

ورد هذا المنشور على صفحة الدكتور احمد الهباهبة

مظلومة هذه المرأة التي وقعت بين السنديان ( الصندوق ) ( وزوجها ) وكيف ذلك الزوج العاطل عن العمل او يعمل ولكنه بحاجة الى مبلغ معين لظروف معيشية صعبة يمر بها ويطلب من الزوجة او والدته او أخته أن تذهب لصندوق المرأة وأخذ طلب للحصول على قرض مالي ميسر وللاسف يتم الحصول على القرض بشروط الصندوق وماعلى المقترض الا الموافقة والسبب أنه بحاجة الى هذه المبالغ من اجل ان تسير عجلة الحياه وتفك ضنك الحياه معهم وبعد حصولها على ذلك المبلغ تمر بظروف أصعب من الاول وتعجز عن الدفع وتصبح مطاردة من الجهاز التنفيذي لغاية ان يتم القبض عليها وإيداعها السجن .

ماذا يحصل بعد ذلك ؟

لقد أصبحت العائلة مشردة بالكامل الاب عاجز عن عمل اي شي لزوجته والصندوق يريد أمواله مع الفائدة واتعاب المحاماه .

ونحن بدورنا نناشد أصحاب القلوب الطاهرة مساعدة هؤلاء النساء وعدم تركهن بالسجون لاننا بالنهاية نخرج بامرأة ربة منزل وصاحبة عائلة محترمة أصبحت مجرمة محترفة وتعلمت داخل السجن أشياء لم تكن بالحسبان ؟

نتمنى ان يكون هناك طريقة غير هذه الطريقة والتي تكمن بأيداعها السجن وحتى لانندم ونقول ليت اللي جرى ماحصل .

