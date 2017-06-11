الحرة نيوز –

صرح وزير الشباب المهندس حديثه الخريشه بأن اللجنة المكلفة بالتحقيق في النشاط الثقافي الذي أقيم في نادي الوحدات، قد قامت اليوم الاحد بالاجتماع والتحقق والاستماع الى ادارة النادي حيث تبين ان الفعالية هي مسابقة قامت بها اللجنة الثقافية كأحد الانشطة في شهر رمضان.

وقال الخريشه ان ستة من أعضاء الهيئة العامة في نادي الوحدات قد تم تحويلهم الى مدعي عام محكمة أمن الدولة بمن فيهم احد اعضاء مجلس ادارة النادي لمتابعة اجراءات التحقيق معهم فيما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي والمتضمن الاساءة لرموز الدولة والدول الشقيقة.

وأكد الخريشه ان الوزارة تتابع مجريات التحقيق عن كثب وانها لن تتهاون ولن تتوانى في تطبيق القوانين والانظمة وانها ستكون حازمة وصارمة مع كل من يخالف القانون .

وأهاب وزير الشباب الخريشه بان تتجلى روح المواطنة الحقة في ايقاف انتشار هذا الفيديو وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بانتظار ان تتابع اللجنة المكلفة بالتحقيق والتي يرأسها امين عام الوزارة عملها للخروج باجراءات رادعة تمنع تكرار مثل هذا الفعل المشين .

وكانت لجنة مشكلة في نادي الوحدات قد اتخذت مجموعة من القرارات بخصوص الاشخاص المتورطين في انتاج وتصوير ونشر الفيديو وشطب عضويتهم ومنع ترددهم على النادي وانشطته