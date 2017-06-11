الحرة نيوز –

اصدر نادي الوحدات بيانا صحافيا اليوم الاحد، حول “الفيديو المسيء”، والذي حمل توقيع امين السر الناطق الاعلامي للنادي خضر صوان، وجاء فيه : “تأكيداً لما ورد في البيان السابق فإن الهيئة الإدارية ولاعبين وجماهير نادي الوحدات تدين وتستنكر بأشد العبارات ما تم تداوله على صفحات ومواقع التواصل الإجتماعي من مقاطع مسيئة ومعيبة ، وعلى صعيد التشاور مع الجهات المعنية فقد قام وفد الهيئة الإدارية برئاسة رئيس النادي السيد يوسف الصقور بزيارة معالي وزير الداخلية وبحضور عطوفة محافظ العاصمة وحضور كل من النواب سعادة النائب خالد رمضان وسعادة النائب عمر قراقيش وسعادة النائب عبد عليان المحسيري”.

واضاف البيان : “تم التأكيد لمعالي وزير الداخلية وعطوفة محافظ العاصمة بأن أسرة نادي الوحدات بريئة مما حصل ومما قام به مجموعة من الخارجين عن الأخلاق والقيم التي تربينا عليها في ظل الأسرة الهاشمية، وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه”.

وتابع البيان : “تم التأكيد بأن ما حصل إساءة لنا جميعاً كأردنيين، وتم إطلاع معالي الوزير على الإجراءات التي إتخذتها الهيئة الإدارية لنادي الوحدات بحق المتسببين، وإعلام الوزير بمحتوى البيان السابق الصادر عن الهيئة الإدارية، وتم أيضاً التأكيد للوزير بأن الهيئة الإدارية لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه بالإساءة إلى رموز الدولة والدول الشقيقة والصديقة أو من يفكر بتعكير صفو الوحدة الوطنية، وسوف تقوم الهيئة الإدارية باعتماد خطة عمل جديدة لتسيير أمور النادي، والآخذ بعين الاعتبار توجيهات وملاحظات وزير الداخلية، في الوقت نفسه أكد النواب الذين حضروا اللقاء بأن المساس برموز الدولة هو مساس بنا جميعاً كأردنيين، وإن ما حصل أمر غير مقبول إطلاقاً وأن التصرف الفردي لا يجوز تحميله لمؤسسة النادي، وهي المنشأة الوطنية بامتياز، مقرين بتحمل الهيئة الإدارية لمسؤولياتها الأدبية والأخلاقية”.

واردف الناطق الاعلامي قائلا :” اجتمعت الهيئة الادارية مع اللجنة المشكلة من وزير الشباب والرياضة، وتم التباحث حول الموضوع وتم ابلاغ اللجنة بوجهة نظر الهيئة الادارية والاجراءات التي اتخذت بحق المتسببين وتم تزويد اللجنة بالوثائق المطلوبة، وهنا فان الهيئة الادارية تعرب عن شكرها لوزير الداخلية ومحافظ العاصمة واللجنة المشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة والنواب الحاضرين لتعاونهم، آخذين بعين الاعتبار والاهتمام بجميع التوجيهات والملاحظات”.