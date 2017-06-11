الحرة نيوز –

قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه، سعدي أبو حماد، ان الاردن باشر خلال الايام الثلاث الماضية بتصدير نحو 90 – 100 طن من الخضار والفواكة يومياً الى دولة قطر، عبر الجو، وذلك بعد اغلاق المعبر البري السعودية ، والذي يعتبر المنفذ الوحيد الى قطر.

واضاف ابو حماد في تصريح انه بعد توقف تصدير الخضار والفواكة الاردنية الى قطر، تم الاتفاق بين تجار اردنيين وقطريين الى اعادة التصدير الى قطر، عبر الطائرات، وتتحمل الحكومة القطرية تكاليف شحنها.

وبين ابو حماد، ان الاردن اعتاد على تصدير الخضار والفواكة نحو 400 – 600 طن الى قطر، الى انه بعد الازمة الخليجية، انخفض التصدير بنسبة 80%، مشيراً الى انه بعد الاتفاق الذي ابرم، تم تصدير 260 طناً من الخضار والفواكة الى قطر عبر الجو خلال الايام الثلاث الماضية،.

واشار ابو حماد الى ان الصادرات الاردنية تاثرت بشكل كبير نتيجة الاوضاع في منطقة الخليج العربي والحصار العربي عليها، الأمر الذي انعكس على المزارع بشكل ملموس، لافتاً الى انه منذ بدء هذه الازمة، تم اعادة 33 شاحنة اردنية من الحدود السعودية، اضافة الى 52 شاحنة من الحدود القطرية.