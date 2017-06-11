الحرة نيوز –

يُتوقع أن تقترب من منطقة بلاد الشام كُتلة هوائية لطيفة ورطبة بدءاً من يوم الثلاثاء، حيثُ تميل درجات الحرارة للانخفاض، لتُصبح الأجواء صيفية مُعتدلة نهاراً، ومائلة للبرودة ليلاً فوق الجبال، مع رياح مُعتدلة إلى نشطة السُرعة.

يوم الأربعاء، يزداد تأثُر المنطقة بالكُتلة الهوائية اللطيفة، لذا يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، ويُصبح الطقس لطيفاً نهاراً ويبقى مائلاً للبرودة ليلاً، مع ظُهور كميات من السُحُب المنخفضة خاصة في شمال البلاد، ويُحتمل هُطول الرذاذ أو زخات خفيفة من المطر أقصى شمال البلاد، مع هبوب رياح شمالية غربية نشطة السُرعة.

درجة الحرارة العُظمى المُتوقعة يوم الأربعاء، تتراوح بين 24-26 مئوية في أحياء العاصمة عمّان، في حين تنخفض الصُغرى إلى نحو 16-17 مئوية.