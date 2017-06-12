الحرة نيوز –

نشر سائق سباق الراليات، القطري مبارك الهاجري، زوج المطربة الإماراتية المعروفة “أحلام الشامسي”، صورة لأمير قطر الشيخ تميم بن محمد.

وعبر حسابه في”أنستغرام”، نشر الهاجري صورة للشيخ تميم بن حمد، وعلق عليها: “الله الوطن الأمير” حسب موقع عربي 21.

وأضاف: “من كان الله معه فما فقد أحدا، ومن كان الله عليه فما بقي له أحد”.

وقال ناشطون إن موقف مبارك الهاجري يمثل الحالة الطبيعية لأي مواطن قطري، بصرف النظر عن الخصومة بين بلده، ودولة زوجته.

بدورها، لم تعلق “أحلام” على الخلاقات الخليجية، واكتفت بالتغريد ببعض الأدعية المأثورة، أو صور أخرى عن نشاطاتها في شهر رمضان المبارك.

وقال ناشطون إن موقف الهاجري ربما يكون وضع “أحلام” في حرج، إذ إن المطربة الإماراتية لم تبد رأيها بما يجري ابتعادا عن أي جدل، وفقا لمراقفبين.

يذكر أن “أحلام” متزوجة من مبارك الهاجري (54 عاما) منذ العام 2003، ولديهما ثلاثة أطفال، هم “فهد، فاطمة، لولوة”.