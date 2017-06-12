الحرة نيوز –

رضوان المعايطة

اليوم الاثنين الموافق 12/6 يصادف اليوم العالمي لحماية الأطفال من العمل….العمل بكافة أنواعه واصنافه. …

ولكون هذة الظاهرة خطيرة وقاتله لجيل الغد أن دخل في سوق العمل أما العمل الاختياري أم القسري هنا سوف تفقد المنظومة الدولية جيلا غير مؤهل للقيادة ولا للتفكير والإنتاج والعطاء ناهيك عن الجوانب السلبية من جرائم وتشرد

=عمالة الأطفال ظاهرة خصبة ومستفحلة في دول العالم الثالث ودول الشرق الأوسط وجنوب آسيا. ..وهي الأكثر انتشارا وشيوعا. ….وهي ظاهرة قديمة حديثه تتجدد كلما كبرت الأزمات الإقتصادية وأصبح هناك خللا في المنظومة التعليمية والاجتماعية والثقافية والدينية. ….وهي من أحد واجبات الدولة لحمايتها والعمل على الحد منها

عندنا في الأردن وحسب إحصائية 2010 كان عدد الأطفال العاملين لم يتجاوز ال 33 الف طفل. …واليوم وحسب آخر إحصائية لعام 2016 وصل عدد الأطفال العاملين إلى 76 الف طفل منهم 61 الف طفل أردني. ..و 11 الف طفل عامل سوري. ….و 4 آلاف طفل عامل من جنسيات مختلفة أخرى. ….إذن عندنا هنا وحسب الاحصائيات المشكلة تكبر وتنمو وبشكل مضطرد وكبير. …وبدلا من احتوائها. ..نجد أنها أصبحت فعلا تشكل. ….مشكلة وليس بالظاهرة ..

لو تفحصنا ولو بعجالة …..عن …ما هي أسبابها المباشرة ….وغير المباشرة. …

لوجدنا أن الأسباب المباشرة هي ….سببان. …الفقر. ..والبطالة. …فقر أهل الطفل العامل. ..وبطالة رب الأسرة. ..لتسريحه أما من العمل أو خروجه على الضمان الاجتماعي المبكر الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. …..وحيث إن نسبة البطالة عالية جدا …..صار لزوما إلى خروج الأطفال لسوق العمل وتركهم لصفوف الدراسية

والأسباب الغير مباشرة. …..

تقع بداية على وزارة العمل ودوائر التفتيش لدى مكاتبها المنتشرة في أرجاء المملكة …لمخالفة المؤسسات ومناطق جذب عمالة الأطفال في المدن الحرفية وقطاع الإنشاءات والمحادد والقطاع السياحي وأطفال التسول على قارعة الطرقات. ….وهناك خلل في المنظومة التعليمية لهروب الأطفال من مرحلة الصفوف الإلزامية. ..