الحرة نيوز –

قالت نقابة تجار ومصدري الفواكه الأردنية إن صادرات المملكة من الخضار والفواكه إلى قطر انخفضت بنسبة 80% خلال أيام معدودة، بعد قرار السعودية إغلاق حدودها مع قطر.

وصرح رئيس نقابة تجار ومصدري الفواكه سعدي أبو حماد بأن الصادرات الأردنية الحالية لقطر لا تتجاوز 90 طنا باليوم وتتم بواسطة الطائرات، في حين، كانت سابقا تصل إلى 500 طن يوميا بواسطة الشحن البري.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر كانت قد أعلنت يوم الاثنين الماضي قطع قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وأرجعت قرارها إلى المسلك المعادي، الذي تتبناه الدوحة تجاه تلك الدول وسعيها لزعزعة الاستقرار في المنطقة ودعمها للإرهاب.