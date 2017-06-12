الحرة نيوز –

اكدت وزيرة السياحة والاثار لينا عناب بانها اعطت تصريح لاقامة حفل موسيقى ” لمشروع ليلى – ابن الليل في 27/ حزيران الجاري .

وادعت الوزيره عناب خلال حديثيها لقناة اخبارية ان الفرقة عالمية اقامت اكثر من حفل موسيقي في الاردن مؤكدا بان الوزارة تدعم الحفل بشكل كبير .

وأعلن مشروع ليلى- ابن الليل (مشروع يغني للاباحية والشذوذ الجنسي -المثلية- ويدعو الى ديانة جديدة والانفلات الاخلاقي ) عن إقامة فعالية له في ٢٧-٦-٢٠١٧ في ساحة ارض المعارض على طريق المطار، ويدعي ان الشريك الاستراتيجي له هي وزارة السياحة، ويسعى الان الحصول على الموافقات الرسمية