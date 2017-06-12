الحرة نيوز –

ناشد المواطن محمد ماضي عوض التلاوي جلالة الملك عبدالله الثاني التدخل لانهاء مآساة شاب تم احتجازه منذ 3 سنوات في مستشفى الملك عبدالله المؤسس حيث يترتب دفع مبلغ 180 ألف دينار للمستشفى نفقات علاج

المواطن محمد ماضي ذكر في اتصال هاتفي لموقع الحرة ان الشاب يعاني من حالة غيبوبة منذ شهر شباط عام 2014 ولغاية هذه اللحظة بسبب تعرضه لحادث دهس

وتاليا نص رسالته:

انا المواطن محمد ماضي محسن عوض تلاوي من سكان الشونه الشمالية في شباط 2014 تسببت بحادث سير ادى الى دهس شاب تم اسعافه وتحويله بسبب الحالة الصحية الى مستشفى الملك المؤسس وهو في حالة غيبوبة الى الان مما ترتب علي مصاريف العلاج والفحوصات والعمليات بقيمة 180 الف دينار وبما ان الاعفاءات الطبية لا تغطي نفقات حوادث السير فانني مطالب بدفع كامل المبلغ .

ومن هنا اناشد سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم أن ينظر بإمري كون المبلغ كبير جدا وليست لدي القدرة على السداد وانتم الملاذ والحصن آل البيت . ودمتم ودام الوطن بخير

السائق المسبب بالحادث

محمد ماضي محسن عوض

هاتف رقم 0775209072

الشونه الشمالية -حي الحمة