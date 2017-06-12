الحرة نيوز – احمد الرواشدة

يطالب سكان ومواطنون تنفيذ مشروع موقف السيارات الطبقي في جرش للقضاء على أزمة السير الخانقة التي تحدث في جرش وبالذات في الوسط التجاري، نظرا لضيق الشوارع التي نفذت بمشروع السياحة الثالث وعدم توفر مجمعات للإصطفاف السيارات فيها.

وقال الموظف احمد سامح عبد الرحيم إن مدينة جرش وعدت بالموقف الطبقي من عشرات السنين وجددت هذه الوعود مع مشروع السياحة الثالث ولم ينفذ منها أي شي، موضحا أن الموظفين يعانون من عدم توفر مواقف لسياراتهم مما يضطرهم إلى الاصطفاف في مجمعات بالأجرة وتحميلهم تكاليف مالية باهظة شهريا.

وأكد أن الموقف الطبقي سيساهم في القضاء على أزمة السير في الوسط التجاري وسيوفر مواقف لسيارات الموظفين لا سيما وأن معظم الدوائر الحكومية في جرش تقع وسط المدينة ويراجعها الآلاف من المواطنين يوميا.

وأكد التاجر مخلد عتمه انهم يعانون الأمرين في تحميل وتنزيل البضائع لمحالهم التجارية لاحتلال المركبات الخاصة الأرصفة والطرقات وإغلاق مداخل المحال التجارية، مما يعيق عملية إدخال البضائع التي تنقلها الشاحنات إلى المحال التجارية وصعوبة نقل البضائع للزبائن وخاصة محال الأثاث والأدوات الكهربائية وغيرها من البضائع الأخرى.

وقال إن عدم توفر مجمع طبقي للسيارات داخل المدينة يبقي على أزمة سير خانقة في المدينة ويحول دون تمكن السياح والمتسوقين من التجول داخل السوق، وهذا لا يتماشى مع أهداف المشروع، كون التجار والمتسوقين يصطفون بسياراتهم على الأرصفة الجديدة وغير المؤهلة لاصطفاف السيارات مما يؤدي إلى تكسيرها وتدميرها قبل تسليم المشروع.

ويشار إلى أن بلدية جرش الكبرى حصلت على الموافقة المبدئية لإقامة مشروع المجمع الطبقي في الوسط التجاري للقضاء على أزمة السير الخانقة وتنظيم حركة المرور على موازاة هذا العام بقيمة مليون دينار، نصف مليون العام 2017 والنصف الآخر في العام المقبل، وفق مصدر مطلع في البلدية.

وأكد المصدر أن هذا المشروع كانت تتمنى بلدية جرش الكبرى الحصول عليه ضمن مراحل مشروع السياحة الثالث منذ سنوات مضت، ولكن إدارة المشروع لم تنفذ مشروع المجمع الطبقي لغاية الآن، حيث تطالب البلدية أن يتم تنفيذ هذا المشروع في مدينة جرش التي تتميز بأزمة سير خانقة على مدار الساعة على الرغم من قيام البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية بتنظيم عدة حملات تنظيمية لوسط المدينة ولكن دون جدوى.

وأوضح أن تكلفة المشروع لا تقل عن مليون دينار وسيكون داخل الوسط التجاري وقريب من مختلف المناطق الحيوية في جرش ويسهل عملية مرور المركبات، والمحافظة على ما تبقى من معالم مشروع السياحة الثالث في جرش.

ويتسع المجمع لأكثر من 400 سيارة وسيكون بمواصفات هندسية منظمة وحديثة وعملية تتناسب مع الطبيعة الأثرية للمنطقة وتتناسب كذلك مع المشاريع الأثرية الجديدة التي تهدف إلى ربط المدينة الاثرية بالحضرية والقضاء على مشكلة أزمة السير في جرش تسهل دخول وخروج السياح في المدينة الحضرية.

كما سيساهم المجمع الطبقي بالحد من الاصطفاف العشوائي على الطرقات العامة وبجانب الدوائر الحكومية للعديد من السيارات الخاصة التي تحتل الارصفة ومداخل المحال التجارية بشكل عشوائي.