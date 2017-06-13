الحرة نيوز –

طالبت عاملات في المنطقة الصناعية الكائنة في وادي الريان وزير العمل التدخل لتوفير بيئة عمل آمنة لهن

وورد في الشكوى أن أكثر من 50 عاملة يعملن في هناجر حديد وفي ظل درجة حرارة تتجاوز الأربعين درجة حيث توجد مخاطر على حياتهن

ووجهت العاملات شكوى لاتحاد نقابات العمال واتحاد نقابات العمال المستقلة للتدخل والمساعدة لتركيب مكيفات في أماكن العمل درءا للمخاطر المتوقعة

ويعمل الكثير من العمال خاصة في المناطق النائية في ظروف غير آمنة خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة مما يتطلب تدخل وزارة العمل وغيرها من الجهات المختصة

