الحرة نيوز – احمد الرواشدة

نظم صندوق الزكاة فرع جرش امس حفل افطار رمضاني للأيتام المنتفعين من الصندوق بالتعاون مع الوقف الخيري بوزارة الاوقاف ضمن فعاليات يوم اليتيم في العالم الاسلامي في مطعم الوادي الاخضر.

ويعتبر الخامس عشر من شهر رمضان في كل عام هو يوم اليتيم في العالم الإسلامي كما أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، و تقيم مديريات الاوقاف في المملكة حفل افطار للأيتام بتلك المحافظات برعاية كريمة من الحكام الاداريين في تلك المناطق.

ورعى مندوب محافظ جرش وائل طبشات حفل افطار الاطفال الايتام وبحضور مدير اوقاف جرش ورؤساءلجان الزكاة في المحافظة وتم تقديم مبلغ مادي للاطفال الايتام.