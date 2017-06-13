الحرة نيوز – احمد الرواشدة

طالبت النائب وفاء بني مصطفى خلال اجتماع عقدته لجنة الصحة والبيئة النيابية أمس الاثنين بنتائج واضحة وصريحة بخصوص المخالفات الصحية والاغذية الفاسدة خصوصا تلك التي تابعها الشعب الاردني مؤخرا، وطالبت بتحقيق على أكمل وجه مع الجهات المعنية وخصوصاً الرقابية منها، كما طالبت بمعاقبة الأشخاص الذين سولت لهم أنفسهم التلاعب بغذاء المواطن الأردني. واكد نواب أهمية تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بحلقات التزويد الغذائي وضبطها بقوانين صارمة، مطالبين بإجراء تحقيق شامل وإنزال أشد العقوبات بحق من يتلاعبون بغذاء المواطن. وطالبوا الحكومة بالوقوف على الأسباب الحقيقية لقضية الدجاج الفاسد، ومن ثم إيجاد حلول لها تمنع تكرار مثل ذلك في المستقبل. واستغربوا التلويح والتهديد من شركات ومؤسسات بالإغلاق وبالتالي تسريح الموظفين والعاملين فيها، الأمر الذي يعتبر “ليّ” ذراع الحكومة”.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الصحة والبيئة النيابية الاثنين، برئاسة إبراهيم بني هاني، وحضور عدد من الوزراء والنواب، تم فيه مناقشة قضية الدجاج الفاسد التي شغلت الرأي العام الأردني خلال الفترة الماضية. بالمقابل، قالت الحكومة وعلى لسان أكثر من وزير فيها شاركوا في الاجتماع أنها “لن تتهاون بصحة المواطن”، مؤكدة أنها لن تسمح لأي جهة كانت بأن تقوم بـ”ليّ” ذراع الحكومة، فالعمل يجب أن يكون ضمن الأسس والأنظمة والتعليمات.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات أنه على استعداد لتحمل المسؤولية أمام الجميع، بعيداً عن التجريح وجلد الذات، موضحاً أن غذاءنا ليس فاسداً وآمن ومأمون.

وأوصت اللجنة بضرورة أن تقوم الحكومة بزيادة أدوات الرقابة على المسالخ والمحلات والمطاعم، وزيادة كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتأهيلها، والإفصاح عن أسماء المتورطين، فضلاً عن وضع خطة شاملة لمنع حدوث مثل هذه الأفعال في المستقبل. وفي التفاصيل، أكد بني هاني، خلال الاجتماع، أهمية تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بحلقات التزويد الغذائي وضبطها بقوانين صارمة، قائلاً إنه يوجد “مشكلة بعملية التزويد الغذائي في المملكة”. وأضاف أنه ورغم كل الإجراءات التي يتم فرضها والقوانين والأنظمة والتعليمات الموجودة، إلا أننا “نكتشف أن هناك غذاء فاسدا ودجاجا فاسدا ولحوما تحتوي على ديدان”.

وشدد بني هاني على ضرورة تشديد الرقابة على جميع المراحل التي تمر بها عملية التزويد الغذائي، من شروط النقل والتوزيع والتخزين والذبح، مشيراً إلى أنه “لا يعقل أن يتم نقل الدجاج واللحوم في مركبات مكشوفة غير مبردة”، ومن ثم توزيعها على المحال المتخصصة وبيعها للمواطن.

وتساءل كيف للمؤسسة العامة للغذاء والدواء ضبط كل ذلك، وهي تعاني من نقص في عدد كوادرها الإدارية والرقابية.

النائب وفاء بني مصطفى طالبت بنتائج واضحة وصريحة، وتحقيق على أكمل وجه مع الجهات المعنية وخصوصاً الرقابية منها، كما طالبت بمعاقبة الأشخاص الذين سولت لهم أنفسهم التلاعب بغذاء المواطن الأردني، فيما طالب النائب سليمان الزبن بتبيان حقيقة ما جرى بكل شفافية، حتى لا يكون هناك لغطا.

وقال النائب يحيى السعود يجب أن لا نبالغ في الأمر كثيراً، حيث أنه له نتائج سلبية على واقع السياحة الأردنية والسياح بشكل عام، في حين دعا نائب رئيس “صحة النواب” إبراهيم البدور إلى وضع آلية تضمن عدم تكرار ما حصل مع شحنة الدجاج الفاسد. وقالت النائب رسمية الكعابنة إنه يجب أن لا يكون هناك أي تهاون بشأن المتسببين بهذه القضية، داعية الحكومة إلى تحمل المسؤولية كاملة بهذا الموضوع.

في حين تساءل النائب محمود الطيطي “أين كان دور الرقابة من قبل المؤسسات المعنية بهذا الموضوع”، مؤكداً “أن هناك ترهلاً إدارياً ببعض مؤسسات الدولة”.

وفيما أكد أنه يجب محاسبة المقصرين بشحنة الدجاج الفاسد سواء أكان من القطاع الخاص أو الحكومة وأذرعها المختلفة، دعا إلى إيجاد نظام خاص للمؤسسة العامة للغذاء والدواء يضمن لها الاستقلال المالي والإداري.

وأشار النائب فواز الزعبي إلى احتمالية أن يكون الموضوع هو عبارة عن “تصفية حسابات بين شركات كبرى، حيث أن هذه القضية جذورها ممتدة منذ حوالي 6 أشهر”، مطالباً في الوقت نفسه بمحاسبة المقصرين.

من جانبه، قال النائب حازم المجالي “إن مصدر الدواجن الفاسدة لم يتم الكشف عنه بعد، ما يضع أكثر من إشارة استفهام”، داعياً المؤسسات الرسمية والوزارة إلى عدم تلقي أي هدايا من قبل شركات وخصوصاً في شهر رمضان الفضيل لإقامة موائد رحمانية. وحمل النائب إبراهيم أبو السيد الحكومة مسؤولية ما حصل، قائلاً إنه لو كان هناك رقابة فعلية حقيقية لما جرى كل ذلك، متسائلا “ألا يوجد مراقب صحي في ذلك المسلخ الذي أجاز شحنة الدجاج الفاسد”.

وأوضحت النائب حياة المسيمي أننا يجب أن نعترف بأن لدينا “قضية غذاء فاسد، والوقوف على أسبابها ومن ثم إيجاد حلول لها تمنع تكرار مثل ذلك في المستقبل”، متسائلة “هل كانت كوادر وأذرع المؤسسة العامة للغذاء والدواء مؤهلة وعددها كاف؟”. ودعت النائب ديمة طهبوب إلى إصدار تقرير يوضح ما جرى بكل شفافية من غير زيادة أو نقصان، مضيفة “إن الحكومة تسمح بطريقة أو أخرى لأصحاب الجشع بأن يتجرؤوا على القيام بمثل هذه الأخطاء”.

من جهته، حمل النائب خالد رمضان الحكومة المسؤولية الأخلاقية والقانونية وحتى السياسية بشأن هذه القضية، فعندما يكون هناك دجاجا فاسدا ليس بالضرورة أن يؤدي إلى موت إنسان ولكن قد يصيبه أمراض تظهر بعد فترة من الوقت. وقال إننا حصلنا على معلومات عن هذه القضية من الرأي العام والمتابعين أكثر مما أدلت به الحكومة من تصريحات بشأنها، مستغرباً أن يتم التلويح والتهديد من شركات ومؤسسات بالإغلاق وبالتالي تسريح الموظفين والعاملين فيها، الأمر الذي يعتبر “ليّ” ذراع الحكومة والدولة.