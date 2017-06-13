الحرة نيوز –

تعرض طبيبان في قسم الجراحة بمستشفى البشير لاعتداء صباح اليوم من قبل مرافقي مريضة.

وقال مسؤول ملف الاعتداءات في نقابة الاطباء، عضو مجلس النقابة د.هشام الفتياني انه تم ادخال الطبيبان الى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهما متوسطة.

واضاف ان المعتديان اللذان تربطهما صلة قرابة بالمريضة رفضا الالتزام بالدور وتعليمات الاطباء، وقاما بتكسير بعض محتويات واثاث القسم قبل ان يلوذا بالفرار.

واشار ان النقابة تابعت الاعتداء مع محامي النقابة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وانه سيكون لها موقف واجراء حيال تكرار حالات الاعتداء.

وطالب د.الفتياني بايقاع اشد العقوبات على المعتدين، وان تسارع وزارة الصحة الى تزويد المستشفيات برجال امن عام لمنع الاعتداءات والتعامل مع المعتدين.

وكانت النقابة قد نفذت يوم الخميس الماضي وقفة لمدة ساعة في المستشفيات الحكومية، احتجاجا على تزايد حالات الاعتداء على الاطباء منذ بداية الشهر الحالي، والذي وصل فيه عدد حالات الاعتداء الى 12 اعتداء على الاطباء.